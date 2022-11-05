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Hedefimiz final

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz, DNA’sında Avrupa olan bir takımız, öyle 5 yılda bir Avrupa’ya gitmiyoruz. Tabii ki hedefimiz final” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Hedefimiz final
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Başakşehir, büyük hedefler peşinde koşuyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz, DNA'sında Avrupa olan bir takımız, öyle 5 yılda bir Avrupa'ya gitmiyoruz. Tabii ki hedefimiz final. Adım adım gideceğiz ama final neden olmasın?" diye iddialı konuştu. Emre Belözoğlu'yla ligde son 3 sezonun en başarılı ilk 12 haftasını geçiren turuncu-lacivertliler, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Başarılı temsilcimiz, 2019-20'de Avrupa Ligi J Grubu'nu Roma, M'Gladbach gibi güçlü rakiplerin önünde ilk sırada bitirip son 32'ye kalmış, burada da Portekiz'den Sporting'i geçip son 16'ya yükselmişti. İstanbul ekibi, iki sezon sonra Avrupa Ligi'nde yakaladığı son 16 başarısını Konferans Ligi'nde tekrarladı.
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