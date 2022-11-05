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Hatayspor yara saracak

SPOR Toto Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik ağır bir yenilgiyle dönen Hatayspor, pazartesi günü şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Futbolcularla bire bir ilgilenen Demirel de takımına taktik çalışması yaptırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Hatayspor yara saracak
SPOR Toto Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik ağır bir yenilgiyle dönen Hatayspor, pazartesi günü şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Futbolcularla bire bir ilgilenen Demirel de takımına taktik çalışması yaptırdı.
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