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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbide 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Aslantepe'de Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamak hem de derbi galibiyeti ile morallenmek. Beşiktaş ise dev maçtan 3 puan ile ayrılıp hem zirveden kopmamak hem de Şenol Güneş ile yakalanan ivmeyi devam ettirmek istiyor. Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:54
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Derbide 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Aslantepe'de Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda hedef Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamak hem de derbi galibiyeti ile morallenmek. Beşiktaş ise dev maçtan 3 puan ile ayrılıp hem zirveden kopmamak hem de Şenol Güneş ile yakalanan ivmeyi devam ettirmek istiyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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