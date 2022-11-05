Galatasaray Beşiktaş: 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Aslantepe'de Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 18 ve 59. dakikada Icardi'den gelirken Beşiktaş 28'de Cenk Tosun ile ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. Beşiktaş ise 22 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kendisine yer buldu.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının ligin 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla galip ayrıldığı müsabakanın ilk 11'ine göre Beşiktaş karşısında 3 değişikliğe gitti. Cezaları biten Boey ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'deki yerlerini alırken, Emin Bayram ve Dubois maça yedek kulübesinde başladı. Buruk ayrıca, Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev verdi.



Galatasaray, derbide sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

BOEY VE ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNDÜ



Galatasaray'ın ligin 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart görerek oyundan atılan Boey ve Abdülkerim Bardakcı, cezalarının bitmesinin ardından sarı-kırmızılı formaya kavuştular. Boey ve Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktılar.



BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'ın 22 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ilk 11'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen hafta ilk 11'de olan Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı alan Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un derbideki kozlarından birisi oldu.

ŞENOL GÜNEŞ 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımının ligin 12'nci haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u kendi sahasında 5-2 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Masuaku yerine Umut Meraş'ı sahaya sürerken, yedek kulübesine çektiği Alli yerine ise N'Koudou'ya ilk 11'de şans tanıdı.



Beşiktaş, Galatasaray karşısında şu ilk 11'le sahada yer aldı: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Souza, Fernandes, Salih Uçan, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.



MASUAKU KADRODAN ÇIKARTILDI



Beşiktaş'ın dün yaptığı antrenmanda dizinden bir sakatlık geçiren Masuaku, siyah-beyazlı takımın derbi kadrosundan çıkartıldı. Bugün kendisini deneyen Masuaku, istediği sonucu alamadı ve sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı. Şenol Güneş, Masuaku yerine Umut Meraş'a ilk 11'de görev verdi.

ATIBA İLK KEZ KADRODA



Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Galatasaray maçıyla birlikte bu sezon ilk kez kadroda yer aldı. Teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda tercih etmediği Kanadalı oyuncu, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte kendisine kadroda yer buldu.



BAŞKAN ÇEBİ TAKIMI KARŞILADI



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı Nef Stadyumu'nda karşıladı. Kritik maç öncesinde takımdan önce stadyuma ulaşan Çebi, takım girişinde bekleyerek siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyeti karşıladı ve maç için başarılar diledi.