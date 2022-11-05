3 transfer sart

Konferans Ligi'nde son 16'ya çıkan Sivasspor, hedef büyüttü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, başarılarını sürdürmeleri için transfer istedi. Çalımbay, "3 senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Çok da güzel şeyler yapıyoruz. Türkiye'ye çok da puanlar kazandırıyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Mutlaka 2 veya 3 iyi oyuncu almalıyız. Bunlar olursa hem lig hem Avrupa'da daha çok söz sahibi olabiliriz" dedi.
Sivasspor'un Avrupa'da başarılı işlere imza attığını vurgulayan Çalımbay, "Bana göre Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in o kadro ve bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal. Ama bana göre Sivasspor hepsinden daha başarılı şekilde Avrupa'ya gitti. Güzel şeyler yapıyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ocak ayında en az 2 veya 3 tane oyuncu almak gerekiyor" diye yönetime çağrıda bulundu.