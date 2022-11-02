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Ndayishimiye şehir’i sırtlıyor

Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Ndayishimiye, ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Son olarak önceki gün Giresun maçında ağları sarsan Burundili genç savunmacı, 1 haftayı bay geçen Başakşehir'in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu da oldu. Ndayishimiye, Avrupa'da da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Ndayishimiye şehir’i sırtlıyor
Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Ndayishimiye, ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Son olarak önceki gün Giresun maçında ağları sarsan Burundili genç savunmacı, 1 haftayı bay geçen Başakşehir'in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu da oldu. Ndayishimiye, Avrupa'da da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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