Ndayishimiye şehir’i sırtlıyor

Başakşehir'in 24 yaşındaki futbolcusu Ndayishimiye, ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Son olarak önceki gün Giresun maçında ağları sarsan Burundili genç savunmacı, 1 haftayı bay geçen Başakşehir'in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu da oldu. Ndayishimiye, Avrupa'da da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Başakşehir'in24 yaşındaki futbolcusu Ndayishimiye, ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Son olarak önceki gün Giresun maçında ağları sarsan Burundili genç savunmacı, 1 haftayı bay geçen Başakşehir'in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu da oldu. Ndayishimiye, Avrupa'da da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.