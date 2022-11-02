Bu Fener bir başka

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası adeta gol yağmuruna sahne oldu. Lider Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Jorge Jesus'un öğrencileri, 11 maçta 34 gole ulaşarak en skorer takım olma kimliğini korudu. Galibiyet serisini dört maça çıkartan Kanarya, evinde üst üste çıkacağı iki maç öncesi avantajını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş da Ümraniyespor'a farklı bir tarife uyguladı. Sahadan 5-2'lik zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 22'ye çıkarttı. Adana Demirspor ise 2-0 öne geçtiği Kayserispor mücadelesinde 1 puana razı olarak yara aldı.

LİGİN EN SKORER HAFTASI

Başakşehir haftanın son gününde Giresunspor'u yenerek ligde 2'nci sıraya yerleşti. Ligdeki kötü gidişatını durdurmak isteyen Galatasaray'a, Karagümrük mücadelesi ilaç oldu. Sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanarak Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un bay geçtiği 12. haftada oynanan 9 maçta toplam 35 gol atıldı. Bu rakam bu sezon geride kalan haftaların en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. Ankaragücü'nün bu sezon ilk kez 4 gol attığı 12. hafta maçlarının ardından İstanbulspor ve Ümraniyespor'un galibiyet hasreti sürdü. Lig'de gözler Dünya Kupası öncesi oynanacak son iki haftaya çevrildi.

HAFTANIN OLAYI

GÜNEŞ YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş'ta İsmael döneminin sona ermesinin ardından 2. Şenol Güneş devri başladı. Siyah-beyazlı ekipte başarılarla dolu kariyere sahip olan usta hoca, Vodafone Park'taki Ümraniyespor maçında görkemli bir şekilde karşılandı. Güneş lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, eski hocalarını bağrına bastı. 5 gollü galibiyet de coşkuyu arttırdı.

İNENLER

KONYASPOR

ÜMRANİYE

ALİ ŞAŞAL

KASIMPAŞA

ÇIKANLAR

WRİGHT

BALKOVEC

CENK TOSUN

TAYLAN

HAFTANIN HOCASI

FENERBAHÇE - JORGE JESUS

Harika bir sezon başlangıcı yapan Portekizli Teknik Direktör, bu hafta da takımını son derece iyi yönetti. 5 gol atan Jesus'un F.Bahçe'si rakip ceza alanında tam 22 kez topla buluştu. Müdahalelerinde de karşılık aldı.

HAFTANIN ASİSTİ

A. HASSAN

Farioli'nin takımı Gaziantep maçında da paslı bir oyun tercih etti. Balkovec'in golünde Ahmed Hassan'ın son pası da görülmeye değerdi.

HAFTANIN KURTARIŞI

ERTAÇ

Son anlarda sahne alan Ertaç Özbir, Mane'nin ağlara giden topunu 90'dan çıkarttı. Tecrübeli eldiven direkt olarak takımına 1 puanı getiren isim oldu.

HAFTANIN GOLÜ

GUİLHERME

Konya'nın başarılı ismi, Kasımpaşa maçında Ikpeazu'dan aldığı topa nefis vurdu. 1 puanı getirdi.

HAFTANIN YILDIZI

BATSHUAYI

HAFTANIN SÖZÜ

ŞENOL GÜNEŞ

Özlü sözleriyle bilinen Şenol Güneş formda döndü. Usta hoca: "Heykeltıraşa 'Nasıl yapıyorsun?' demişler. 'Taşta zaten var, o taşta olanları ortaya çıkarıyorum. Taştaki fazlalıkları atıyorum.' demiş. Fazlalıkları atabilirsek sorunumuz azalır" dedi.

1 - Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana ilk golünü Fatih Karagümrük'e atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ağları havalandırma sevinci yaşadı.

34 - Bu sezon 11 Süper Lig maçında 34 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı. (1959/60 ile eşit)

38 - Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan oyuncu Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 38 kez ağları sarstı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Adnan (Karagümrük), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

SARI KART

Hajradinovic, Ouanes (Kasımpaşa), Borini (Karagümrük), Eren Elmalı (Trabzonspor), Onyekuru (Adana Demirspor)