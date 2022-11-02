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Antalya coştu

Kötü gidişatına geçen hafta İstanbulspor karşısında son veren Antalya, Avrupa'da destan yazan Sivasspor'u da deplasmanda devirdi. Akrepler'de sıra K.Gümrük'te

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Antalya coştu

Antalyaspor kendine geldi. Sezona iyi başladıktan sonra düşüşe geçen ve 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta İstanbulspor karşısında son veren Akrepler, Sivasspor deplasmanında da kazanıp 2'de 2 yaptı. Bu sezon ikinci kez üst üste 3 puan sevinci yaşayan Akdeniz ekibi, daha önce ligin 2. ve 3. haftalarında Ümraniyespor'u 1-0, Trabzonspor'u da 5-2 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, puanını 13'e yükseltti ve ligde 12. sıraya yükseldi.

HAJİ WRİGHT DÜMENE GEÇTİ

Geçen sezonun dikkat çeken ismi ABD'li golcü Haji Wright, Sivas ağlarını da havalandırıp 8 gole ulaştı. Yıldız santrfor, takımının attığı 15 golün 8'ini kaydetti. 24 yaşındaki golcü, K.Gümrük'ü ağırlayacak Antalya ekibinin yine önemli kozu olacak. Teknik direktör Nuri Şahin de Sivas galibiyetini K.Gümrük'le taçlandırmak istediklerini söyledi.

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