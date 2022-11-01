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Süper Lig’de tarihi hafta! Atılan gol sayısı...

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan 9 mücadelede toplam 35 gol atıldı. Bu rakam, sezonun en gollü haftası olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 16:31
Süper Lig’de tarihi hafta! Atılan gol sayısı...

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Beşiktaş, pazar günü evinde Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Fenerbahçe de deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Medipol Başakşehir, ağırladığı Giresunspor'u 3-1 yendi.

SEZONUN EN GOLLÜ HAFTASI

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 9 maçta ağlar 35 kez sarsıldı. Bu da sezonun en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. 31 gollü 3. hafta ve 30 golün atıldığı 7. hafta ise en çok golün atıldığı diğer haftalar olarak dikkat çekiyor.

Bu haftanın en gollü maçları ise Beşiktaş'ın evinde Ümraniyespor'u, Fenerbahçe'nin de deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmalar oldu.

EN AZ GOLÜN ATILDIĞI HAFTA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bu zamana kadar en az gol atılan haftası 16 gol ile 8. hafta oldu. Söz konusu haftada oynanan Adana Demirspor - Galatasaray ve Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakalarında gol sesi çıkmamıştı.
Takımların 18 kez gol sevinci yaşadığı 5. hafta da en golün atıldığı ikinci hafta olarak ön plana çıktı.

EN GOLLÜ MAÇ

Geride kalan 12 haftanın en gollü maçı ise Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Ligin 9. haftasındaki bu mücadelede tam 9 gol atıldı. Kazanan ise evinde 5-4'lük skorla sarı-lacivertliler oldu.

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