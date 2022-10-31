Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Sivasspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Sivasspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Antalyaspor maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Charisis, N'Jie, Erdoğan, Saba, Yatabare

Antalyaspor

Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Fernando, Nakajima, Sinan, Larsson, Haji Wright