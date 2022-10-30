Konya eriyor

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor, Kasımpaşa'ya da diş geçiremedi. 50'de Sehic'in büyük hatasında Hajradinovic'in golüyle geri düşen yeşil-beyazlılar, 82'de Guilherme'nin füzesiyle eşitliği sağladı: 1-1. Dört maçtır kazanamayan Konyaspor 20 puana yükselirken; Paşa ise 14'e çıktı.

SON ANLARDA KAVGA ÇIKTI

Maçın uzatma anlarında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Kenardaki isimlerin de dahil olduğu tartışmanın ardından İlhan Palut, Fode Koita ve Francisco Calvo sarı kart gördü.