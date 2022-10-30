Eski takımına rakip!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk kez eski takımına karşı mücadele verecek. Geride kalan 2 sezonda Hatayspor'ı çalıştıran ve bu su sezonun 4. hatasında Ankaragücü'nün başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak. Öte yandan 1 maç ceza alan Emre Kılınç karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk kez eski takımına karşı mücadele verecek. Geride kalan 2 sezonda Hatayspor'ı çalıştıran ve bu su sezonun 4. hatasında Ankaragücü'nün başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak. Öte yandan 1 maç ceza alan Emre Kılınç karşılaşmada forma giyemeyecek.