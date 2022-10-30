Haberler Süper Lig 3'te 3 istiyoruz

3'te 3 istiyoruz

Son iki maçta G.Saray ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor, Adana Demirspor’u da devirmek istiyor. Seriyi sürdürmek istediklerini belirten Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Zorlu bir rakiple oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3’te 3 istiyoruz” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
3'te 3 istiyoruz
Son iki maçta G.Saray ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Kayserispor, Adana Demirspor'u da devirmek istiyor. Seriyi sürdürmek istediklerini belirten Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Zorlu bir rakiple oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3'te 3 istiyoruz" dedi.
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