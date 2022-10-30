Son iki maçta G.Saray ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor, Adana Demirspor’u da devirmek istiyor. Seriyi sürdürmek istediklerini belirten Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Zorlu bir rakiple oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3’te 3 istiyoruz” dedi.
Son iki maçta G.Saray ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Kayserispor, Adana Demirspor'u da devirmek istiyor. Seriyi sürdürmek istediklerini belirten Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Zorlu bir rakiple oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 3'te 3 istiyoruz" dedi.