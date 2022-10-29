Adana Demirspor Kayseri’ye bilendi

Ligde yarın Kayserispor'a konuk olacak zirve takipçisi Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola iddialı konuştu. Senegalli orta saha Ndiaye, "Geçtiğimiz hafta fırsatları değerlendiremedik. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece her şey bizim elimizde olur. Takımdaki hava, karakterler, atmosfer gerçekten çok iyi" derken, Nijeryalı kanat oyuncusu Akintola da Kayseri karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirtti.
Ligde yarın Kayserispor'a konuk olacak zirve takipçisi Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola iddialı konuştu. Senegalli orta saha Ndiaye, "Geçtiğimiz hafta fırsatları değerlendiremedik. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece her şey bizim elimizde olur. Takımdaki hava, karakterler, atmosfer gerçekten çok iyi" derken, Nijeryalı kanat oyuncusu Akintola da Kayseri karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirtti.