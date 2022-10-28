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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, son dönemde Pirlo ile çıkış yakalayan Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Galatasaray'ın 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 18:48 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 18:54
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan başladı.

Haftanın açılış karşılaşmasında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, son dönemde Pirlo ile çıkış yakalayan Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılmak.

Karşılaşma öncesinde konuk ekip Galatasaray'ın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

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