Andrea Pirlo’dan Aslan’a gözdağı

İtalyan hoca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Büyük şampiyonluklar yaşadı. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye iddialı konuştu.



UMARIM MAÇTA OYNAMAZLAR

Karagümrük'ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Viviano, G.Saray'ın yıldızlarına atıfta bulundu. Viviano, "Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Onlarla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bize karşı oynamazlar" değerlendirmesinde bulundu.