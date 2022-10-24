‘İnanılmaz bir maç oynadık’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Oyuncularım sadece performansları ile gurur duymaları gerekiyor. İnanılmaz bir maç oldu. Belki futbolcularım şu anda üzgünler. Böyle oynamaya devam edersek; daha iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
AdanaDemirspor Teknik Direktörü Montella, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Oyuncularım sadece performansları ile gurur duymaları gerekiyor. İnanılmaz bir maç oldu. Belki futbolcularım şu anda üzgünler. Böyle oynamaya devam edersek; daha iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.