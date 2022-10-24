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Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu karşılaşma ev sahibi Hatayspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi. Maçın ardından Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:54
Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 11. haftası heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan kritik karşılaşmada ev sahibi Hatayspor 1-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmesini bildi.

Maçın ardından ise ev sahibi takımın teknik direktörü Volkan Demirel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"İKİNCİ YARIDAKİ GOLLERİMİZLE MAÇI KAZANMAYI BİLDİK"

Volkan Demirel maç sonu yaptığı açıklamada, " İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorduk. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri, bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. İkinci yarıdaki gollerimizle maçı kazanmayı bildik."

"Kafam bir dünya. Sevinçten başım şişti. Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü. Oyuncularıma 'İyi konuşan papağını dinleyin, kazanmak için oynayın' diyorum." ifadelerine yer verdi.

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