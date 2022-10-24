Giresunspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Giresunspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GİRESUNSPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe.
GİRESUNSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sporst 2'den canlı yayınlanıyor.