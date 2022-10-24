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Giresunspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Giresunspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:40
Giresunspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Giresunspor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GİRESUNSPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe.

GİRESUNSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sporst 2'den canlı yayınlanıyor.

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