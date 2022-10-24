Atan: Paşa'ya iyi çalıştık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Rakiplerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Atan, "Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakip takımın koşucu oyuncularıyla zor bir deplasman. Oyunu daha erken koparabilirdik ama bu zor deplasmanda maç kazanmak çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Rakiplerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Atan, "Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakip takımın koşucu oyuncularıyla zor bir deplasman. Oyunu daha erken koparabilirdik ama bu zor deplasmanda maç kazanmak çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.