Haberler Süper Lig Atan: Paşa'ya iyi çalıştık

Atan: Paşa'ya iyi çalıştık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Rakiplerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Atan, "Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakip takımın koşucu oyuncularıyla zor bir deplasman. Oyunu daha erken koparabilirdik ama bu zor deplasmanda maç kazanmak çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Atan: Paşa'ya iyi çalıştık
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise Kasımpaşa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Rakiplerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Atan, "Kasımpaşa deplasmanı atmosfer olarak, rakip takımın koşucu oyuncularıyla zor bir deplasman. Oyunu daha erken koparabilirdik ama bu zor deplasmanda maç kazanmak çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.
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