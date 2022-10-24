Ankaragücü iddialı geldi

Ankaragücü, bugün Giresun deplasmanında 3 puan hedefliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında F.Bahçe'yi 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Karadeniz'den 3 puanla ayrılıp, tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor. Başkent ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.
Ankaragücü, bugün Giresun deplasmanında 3 puan hedefliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında F.Bahçe'yi 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Karadeniz'den 3 puanla ayrılıp, tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor. Başkent ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.