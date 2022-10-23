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Adana Demirspor Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya daha sahne oldu. Adana Demirspor'un, Konyaspor'u ağırladığı maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:07 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:14
Adana Demirspor Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de Adana Demirspor ve Konyaspor 11. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştılar.

Nefes kesen maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk golü konuk ekip Konyaspor'dan M. Diouf 22. dakikada kaydetti.

Ardından sahneye Adana Demirspor'dan Emre Akbaba çıktı ve 32. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber zirve yarışındaki Adana Demirspor, ligde 22 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.

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