Adana Demirspor Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de Adana Demirspor ve Konyaspor 11. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştılar.
Nefes kesen maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada ilk golü konuk ekip Konyaspor'dan M. Diouf 22. dakikada kaydetti.
Ardından sahneye Adana Demirspor'dan Emre Akbaba çıktı ve 32. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla beraber zirve yarışındaki Adana Demirspor, ligde 22 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.