G.Antep FK moralli

Haftayı bay geçen kırmızı-siyahlılar, Alanya maçı hazırlıklarına keyifli başladı.



BİZİM İÇİN İYİ KURA

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak, Türkiye Kupası'nda Pendikspor ile eşleşmelerinin iyi bir kura olduğunu söyledi. Çolak, "Pendikspor'u çektik. Bizim için iyi bir kura oldu" diye konuştu.

BU SEFER KAZANACAĞIZ

Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, geçen sezon finalde kaybettikleri kupayı müzeye götürmek istediklerini söyledi. Demirer, "Bu kupayı her zaman müzemize götürmek arzusundayız" dedi.