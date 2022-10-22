Haberler Süper Lig G.Antep FK moralli

G.Antep FK moralli

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine Konya'da son veren ve kupada da Sarıyer'i 4-0'la geçen G.Antep FK'de moraller yükseldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
G.Antep FK moralli

Haftayı bay geçen kırmızı-siyahlılar, Alanya maçı hazırlıklarına keyifli başladı.


BİZİM İÇİN İYİ KURA
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak, Türkiye Kupası'nda Pendikspor ile eşleşmelerinin iyi bir kura olduğunu söyledi. Çolak, "Pendikspor'u çektik. Bizim için iyi bir kura oldu" diye konuştu.

BU SEFER KAZANACAĞIZ
Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, geçen sezon finalde kaybettikleri kupayı müzeye götürmek istediklerini söyledi. Demirer, "Bu kupayı her zaman müzemize götürmek arzusundayız" dedi.

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