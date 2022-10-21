Türkiye Kupası'nda 4. Tur şöleni

Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanacak saat 11.00'deki kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılacak. Toplam 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanacak saat 11.00'deki kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılacak. Toplam 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.