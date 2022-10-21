Salı günü ziyarete açılacak

Mehmet Büyükekşi, gelecek haftadan itibaren VAR merkezinin, maç yapılmayan günlerde, önceden randevu alınarak tüm basın mensuplarına, kulüp başkanlarına ve teknik direktörlere ziyaret için açacaklarını ifade ederek, "Bu uygulamaya ilk olarak salı günü, Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanlarıyla başlıyoruz" bilgisini verdi.
Mehmet Büyükekşi, gelecek haftadan itibaren VAR merkezinin, maç yapılmayan günlerde, önceden randevu alınarak tüm basın mensuplarına, kulüp başkanlarına ve teknik direktörlere ziyaret için açacaklarını ifade ederek, "Bu uygulamaya ilk olarak salı günü, Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanlarıyla başlıyoruz" bilgisini verdi.