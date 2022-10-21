VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir.

VAR açık ve bariz hata arar. VAR'ın felsefesi, 'karar doğru mu değil, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir.

VAR'da minimum müdahale maksimum yarar gözetilir, amaç yüzde yüz doğruluk elde etmek değildir.

Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir.

VAR hakemi, hakeme inceleme önerisinde bulunabilir. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir. Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir.

VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir. AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder.

Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir.