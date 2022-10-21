Çizgi film VAR

Başkan Mehmet Büyükekşi, "VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için bir çizgi film hazırladık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi'nin konuşmasının ardından VAR sistemiyle ilgili medya mensuplarına kısa bir çizgi film izletildi.
Başkan Mehmet Büyükekşi, "VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için bir çizgi film hazırladık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi'nin konuşmasının ardından VAR sistemiyle ilgili medya mensuplarına kısa bir çizgi film izletildi.