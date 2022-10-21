Çelik: Çizgilerin hepsi doğru

MHK Başkanı Sabri Çelik, 5 yıldan beri ilk defa bu kadar geniş çaplı bir katılımın olduğunu vurguladı. Çelik, "Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde 95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan, tartışılan konu çizgi. Kesinlikle çizilen çizgilerin hepsi doğrudur. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusunda FIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor" dedi.
MHKBaşkanı Sabri Çelik, 5 yıldan beri ilk defa bu kadar geniş çaplı bir katılımın olduğunu vurguladı. Çelik, "Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde 95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan, tartışılan konu çizgi. Kesinlikle çizilen çizgilerin hepsi doğrudur. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusunda FIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor" dedi.