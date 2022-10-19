Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." ifadeleri yer aldı.



Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi



14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge



17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen



20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar



14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz



17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek



20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi



20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa



20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam