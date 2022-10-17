Haberler Süper Lig SİVASSPOR - GİRESUNSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçta iki takım da 3 puan ile ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:00
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Sivasspor - Griesunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 10. hafta maçında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ligde 13. sırada bulunan Giresunspor puanını 8'den 11'e çıkarmak isterken 16. sıradaki Sivasspor ise evinden 10 puana ulaşmış şekilde ayrılmak istiyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic

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