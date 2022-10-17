SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İZLE CANLI | Sivasspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İZLE CANLI | Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 10. hafta maçında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ligde 13. sırada bulunan Giresunspor puanını 8'den 11'e çıkarmak isterken 16. sıradaki Sivasspor ise evinden 10 puana ulaşmış şekilde ayrılmak istiyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

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SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic