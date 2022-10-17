SİVASSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Sivasspor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Lig'de 13. sırada bulunan Giresunspor'un amacı puanını 8'den 11'e çıkarmak olurken 16. sıradaki Sivasspor ise kendi evinde olmanın avantajıyla 4 Eylül Stadyumu'ndan totalde 10 puanla ayrılmak istiyor. Peki Sivasspor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare

Giresunspor

Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI VAR'I GENÇERLER

Maçta hakem olarak Bahattin Şimşek belirlenirken Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.