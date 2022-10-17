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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ekim Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 17 Ekim Pazartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ekim Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 44,25 oldu.

💦1 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca yüzde 1'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 29.98 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 46,24 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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