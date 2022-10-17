Haberler Süper Lig ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dev takımların karşılaşmaları devam ederken Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçeyi konuk edecek. Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma hakkında Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:33
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Ankaragücü ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'na konuk olan sarı lacivertliler sahadan 3 puanla, kayıpsız ayrılmak isterken Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

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