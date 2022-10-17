ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | F.Bahçe canlı izle

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Başkentteki Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İki takım da stattan tam puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmak isterken heyecanlı mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi