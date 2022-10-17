Haberler Süper Lig ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | F.Bahçe canlı izle

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | F.Bahçe canlı izle

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü - Fenerbahçe maçına dakilalar kala heyecan dorukta. Halil Umut Meler yönetimindeki karşılaşmada deplasmana giden sarı lacivertliler puan toplayarak ligde üst sıralara yükselmek istiyor. Kendi evinde olmanın avantajını kullanmayı umut eden Ankaragücü ise güçülü rakibi karşısında kazanma hesapları yapıyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte heyecanlı karşılaşmanın tüm detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:20
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | F.Bahçe canlı izle

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Başkentteki Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İki takım da stattan tam puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmak isterken heyecanlı mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

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