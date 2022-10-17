ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı şifresiz

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'na konuk olan sarı lacivertliler sahadan 3 puanla, kayıpsız ayrılmak isterken Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Emre Kılınç, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi (Alioski), Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batshuayi