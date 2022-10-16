TOFAŞ çok farklı: 90-69

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 90-69 mağlup etti. Devreyi de 44-29 önde bitiren TOFAŞ’ta 3 isim çift haneli sayılar üretirken Gray 18 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Günün diğer mücadelelerinde Frutti Extra Bursaspor, Merkezefendi Belediye’yi 68-56 yenerken, Pınar Karşıyaka da Beşiktaş’ı deplasmanda 92-81 ile geçti.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 90-69 mağlup etti. Devreyi de 44-29 önde bitiren TOFAŞ'ta 3 isim çift haneli sayılar üretirken Gray 18 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Günün diğer mücadelelerinde Frutti Extra Bursaspor, Merkezefendi Belediye'yi 68-56 yenerken, Pınar Karşıyaka da Beşiktaş'ı deplasmanda 92-81 ile geçti.