Rize'de sessizlik

Spor Toto 1. Lig'de haftaya liderlik koltuğunda giren Eyüpspor, zirveyi takip eden Çaykur Rizespor'a diş geçiremedi. Rize'deki maçın 24. dakikada Alper Potuk'un kullandığı köşe atışında Bahadır Öztürk'ün vuruşu az farkla auta çıktı. 33'te sağ çaprazdan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Sekidika'nın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi. 50'de hakem Yiğit Arslan, Eyüpsporlu Sinan Kurt'un elle oynadığı itirazları sonrasında VAR'a gitti fakat penaltı çıkmadı. 85'te Eyüp'te Recep'in şutu dışarı çıktı. Golsüz beraberliğin ardından Rize 13, Eyüp ise 18 puana çıktı.