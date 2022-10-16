Keçiörengücü zirvede: 2-0

Spor Toto 1. Lig’de lider yine değişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Keçiörengücü, Eyüpspor’un puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Günün diğer maçında ise Altınordu, eski hocası Hüseyin Eroğlu ile çıkışan geçen Samsunspor’u sahasında 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de lider yine değişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Keçiörengücü, Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Günün diğer maçında ise Altınordu, eski hocası Hüseyin Eroğlu ile çıkışan geçen Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.