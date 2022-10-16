Haberler Süper Lig Keçiörengücü zirvede: 2-0

Keçiörengücü zirvede: 2-0

Spor Toto 1. Lig’de lider yine değişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Keçiörengücü, Eyüpspor’un puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Günün diğer maçında ise Altınordu, eski hocası Hüseyin Eroğlu ile çıkışan geçen Samsunspor’u sahasında 2-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Keçiörengücü zirvede: 2-0
Spor Toto 1. Lig'de lider yine değişti. Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Keçiörengücü, Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Günün diğer maçında ise Altınordu, eski hocası Hüseyin Eroğlu ile çıkışan geçen Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
DİĞER
Vefat eden Billur Kalkavan hastalığının ardından GÜNAYDIN’a samimi açıklamalarda bulunmuştu! ‘Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım’
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi!
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..."
O isimden F.Bahçe'ye ret! Sözleşme fesih...
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor Efeler Ligi’nde perde kapanıyor 23:44