Geçmiş olsun Denizlispor

1’inci Lig’de önceki gün Boluspor’a 3-0 yenilen Denizlispor, kente dönerken trafik kazası geçirdi. A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, sabah saat 05.30 civarında Afyon’da kaza yaptı. Kazada altyapı oyuncularından Ahmet Tekin’in ayağı kırılırken diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem hafif yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
1'inciLig'de önceki gün Boluspor'a 3-0 yenilen Denizlispor, kente dönerken trafik kazası geçirdi. A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, sabah saat 05.30 civarında Afyon'da kaza yaptı. Kazada altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağı kırılırken diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem hafif yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.