Dişi Aslan tam gaz

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 76-62 yendi. Galatasaray, ligde ikinci maçını da kazandı. Günün diğer karşılaşmalarında Fenerbahçe, Antalya Basketbol’u 83-45, Emlak Konut da OGM Ormanspor’u 77-68 mağlup etti.
INGKadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-62 yendi. Galatasaray, ligde ikinci maçını da kazandı. Günün diğer karşılaşmalarında Fenerbahçe, Antalya Basketbol'u 83-45, Emlak Konut da OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etti.