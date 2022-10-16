Haberler Süper Lig Dişi Aslan tam gaz

Dişi Aslan tam gaz

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 76-62 yendi. Galatasaray, ligde ikinci maçını da kazandı. Günün diğer karşılaşmalarında Fenerbahçe, Antalya Basketbol’u 83-45, Emlak Konut da OGM Ormanspor’u 77-68 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Dişi Aslan tam gaz
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 76-62 yendi. Galatasaray, ligde ikinci maçını da kazandı. Günün diğer karşılaşmalarında Fenerbahçe, Antalya Basketbol'u 83-45, Emlak Konut da OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etti.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu'ndan G.Saray yönetimine bomba iddia! "Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur"
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi!
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..."
O isimden F.Bahçe'ye ret! Sözleşme fesih...
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." 07:50
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Daha Eski
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45