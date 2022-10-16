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Demir yumruk

Belhanda’nın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta şov yapan mavi-lacivertliler zirvedeki yerini korudu. Diğer goller Akintola, Onyekuru ve Ndiaye’den geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Demir yumruk

Süper Lig'de haftaya zirvede giren Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanında şov yaptı. İstanbul'dan 4-1'lik galibiyetle dönerek liderliği korudu. Karşılaşmada perdeyi 37'de Belhanda açtı. Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisinde bekletmeden vuran Faslı yıldız ağları sarstı: 0-1. 40'ta Akintola, Belhanda'nın asistinde durumu 2-0'a getirdi.

NDİAYE BİTİRDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, 56'da Bahoken'le farkı bire indirdi: 1-2. 64'te ise hızlı gelişen atakta, Belhanda'dan aldığı topu ağlara yollayan Onyekuru, farkı bir kez daha ikiye çıkarttı: 1-3. 86'da Gulbrandsen'in pasında bitirici vuruşu yapan Ndiaye skoru belirledi: 1-4. Bu galibiyetle iki hafta sonra kazanan Adana Demirspor, 21 puanla ligin zirvesindeki yerini korudu

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