Beşiktaş Trabzonspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelede 2-2 sona erdi.

Bordo-mavililerin gollerini Gomez ve Trezeguet kaydetti. Ev sahibi takımın gollerini Larsen (k.k), Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 18, Beşiktaş ise 19 yaptı.

Trabzonspor'da 90+5. dakikada Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 11. haftada Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Hatayspor'a konuk olacak.



GHEZZAL 7 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Ghezzal sezonun ilk iki maçında ise Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a gol atmıştı.

Ghezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da 1 maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında görev yapamamıştı.

MONTERO İLK 11'DE

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

NECİP UYSAL'A 400. MAÇ PLAKETİ

Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.

Necip Uysal'a plaketini başkan Ahmet Nur Çebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.