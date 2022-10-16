Başkent koşuyor!

ANKARA’nın başkent oluşunun 99. yılı anısına ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, bugün Eymir Gölü’nde koşulacak. 10.00’da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 km koşusunda yarışacak. Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak koşu kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı anısına ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, bugün Eymir Gölü'nde koşulacak. 10.00'da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 km koşusunda yarışacak. Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak koşu kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.