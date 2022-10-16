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Başakşehir İstanbulspor: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ve İstanbulspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0'lık Başakşehir'in galibiyeti ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 19:16
Başakşehir İstanbulspor: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Başakşehir ve İstanbulspor, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadele 2-0'lık Başakşehir'in galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 26. ve 78. dakikada Ndayishimiye kaydetti.

Bu sonuçla beraber Başakşehir ligde 20 puanla 2. sıraya yerleşti. İstanbulspor ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Konuk ekip İstanbulspor ise Antalyaspor'un misfiri olacak.

ERDİNÇ SÖZER KIZARDI

Başakşehir'de İstanbulspor galibiyeti sonrası hakeme itiraz eden yardımcı antrenör Erdinç Sözer kırmızı kart gördü. Erdinç Sözer, Fenerbahçe maçında kulübede olamayacak.

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