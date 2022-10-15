Haberler Süper Lig "Volkan hocayla kıvılcımı ateşledik"

"Volkan hocayla kıvılcımı ateşledik"

Ligde 2’de 2 yapan Hatayspor’un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Volkan Demirel’in gelişiyle kıvılcımı ateşlediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
"Volkan hocayla kıvılcımı ateşledik"

Hatayspor'un genç santrforu Bertuğ Özgür Yıldırım, bugün deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Ligde galip geldikleri son iki haftada sergiledikleri performansı sürdürerek üst sıralara doğru tırmanacaklarına inandığını söyleyen 20 yaşındaki genç golcü, "Uzun süre galip gelemedik. Bir galibiyet için ufak bir kıvılcım lazımdı. O kıvılcımın da hoca değişimden sonra, Volkan hocamızla geldiğini düşünüyorum. Hatayspor benim için ilklerin takımı oldu. Milli takıma ilk kez burada çağırıldım, ilk Süper Lig karşılaşmasını burada oynadım, ilk Süper Lig golümü burada attım" ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR 3'TE 3 AŞKINA

Volkan Demirel'le çıkışa geçen Hatayspor, bugün Karagümrük deplasmanında serisini sürdürmek istiyor. Ligde üst üste iki maçtır kazanan, morallerin yüksek olduğu bordo- beyazlılarda, sakat veya cezalı oyuncu yok.

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