Haberler Süper Lig BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Son dakika Beşiktaş Trabzonspor maçı haberleri haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi tecrübeli teknik adamlar taktiklerini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Hafta başında 3-4-3'ü deneyen Valerien İsmael, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti. İsmael son idmanda tekrar 4'lü savunma uygulattı. Derbide Ghezzal ve N'Koudou ilk 11'de olacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

'TARAFTARIMIZ İÇİN'

Derbide taraftar desteğinin takımı ateşleyeceğine inanan İsmael futbolcularına "Bu maçı hem iddiamızı artırmak hem de taraftarımız için kazanmalıyız" dedi.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

REDMOND HAZIR KITA

Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor. Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında ikinci yarıda görev alacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in yüzü Trabzonspor maçı öncesinde güldü. Fransız teknik adam sakatlıkları tamamen geçen oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı, hafta sonundaki Trabzonspor maçında 90 dakika kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Ali'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti.

Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.

BEŞİKTAŞ, GOL BEKLENTİSİNDE 3'ÜNCÜ SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

BEŞİKTAŞ, GOL BEKLENTİSİNDE 3'ÜNCÜ SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

FIRTINA'NIN GÖZÜ DERBİDE

Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Trabzonspor, gözünü yarınki Beşiktaş derbisine dikti.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçında beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım, Monaco karşısındaki oyun planını Beşiktaş deplasmanında da sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Sezon başından itibaren alışık olunan pas oyunun dışında Monaco karşısında, ön alanda baskı, hızlı hücum ve bol şut denemesi yapan ve bunun sonucunu da farklı bir galibiyetle alan Trabzonspor, aynı plan uygulayacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

KADRODA YİNE DEĞİŞİM

Ancak Trabzonspor'da Kartal sınavı öncesi bazı bölgelerde mecburi değişiklikler de yapılacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle sağ bekte yeniden Larsen görev yapacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Forvette ise kart cezalısı olduğu için oynamayan Maxi Gomez, Umut Bozok ile forma değiştirecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Ancak bu değişiklikler sonrası üçüncü yerli konusunda sıkıntı yaşayabilecek olan Avcı'nın, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de görevlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Ancak Monaco zaferi ile gövde gösterisi yapan Fırtına'nın hedefi İstanbul'da da 3 puan.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ

Geçtiğimiz hafta 3-1 yenildiği Fransız ekibi Monaco'yu Akyazı'da 4-0 mağlup ederek sahadan silen Trabzonspor, adeta yeniden doğdu.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Teknik direktör Abdullah Avcı galibiyetin coşkusunu yaşarken, soyunma odasında hem gurur hem de coşku vardı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Avcı, öğrencilerine, "Gerçek ruhumuzu ve kimliğimizi sahaya yansıttık.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Bu maçla ilgili olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesi gururlandırdınız.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Şimdi bizim için lig ve Avrupa yeniden başladı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Çok daha iyi olacağız. Bunun adımını attık" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: İşte UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları belli oldu...
Amasra'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı: "Bant sistemi dağılmış, gaz genizleri yakıyordu"
Batshuayi atıyor kasa doluyor!
Avrupa'da Fener alayı! Jesus'un talebeleri zirvede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Itoudis: Galibiyeti hak ettik!
Batshuayi atıyor kasa doluyor!
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? İşte sigara fiyat listesi!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:34
Itoudis: Galibiyeti hak ettik! Itoudis: Galibiyeti hak ettik! 00:32
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:30
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:20
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:18
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:14
Daha Eski
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:10
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
F.Bahçe Beko hata yapmadı! F.Bahçe Beko hata yapmadı! 23:16