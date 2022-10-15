BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR HABERLERİ: Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları

Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Ali'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti.

Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.

BEŞİKTAŞ, GOL BEKLENTİSİNDE 3'ÜNCÜ SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.