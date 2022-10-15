Sivasspor çok mutlu

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir karşısında alan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kosova ekibi Ballkani'yi deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Yiğidolar, Sivas'a moral-kondisyonu yüksek bir şekilde döndü. Grupta puanını 7'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, son 16 iddiasını sürdürdü.
Ligdeilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir karşısında alan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kosova ekibi Ballkani'yi deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Yiğidolar, Sivas'a moral-kondisyonu yüksek bir şekilde döndü. Grupta puanını 7'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, son 16 iddiasını sürdürdü.