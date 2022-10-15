Liderlik aşkına

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde topladığı 18 puan ve averajla lider durumda bulunan mavi-şimşekler, 13 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak. 6 maçtır yenilmeyen Adana ekibi, geçen hafta Gaziantep'ten beraberlikle dönerken, 3 maçtır namağlup Paşa da Trabzon'dan 1 puanla ayrıldı.

TEST MAÇLARIMIZ OLACAK

Teknik Direktör Vincenzo Montella da Kasımpaşa maçının önemine değinirken, 11 Kasım'dan sonra girecekleri Dünya Kupası arasına kadar alacakları puanların hedeflerini bire bir göstereceğini vurguladı. Ligde Dünya Kupası arası öncesindeki 4 maçın üçünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Montella'nın, "Bu maçlar bizim nerede olmak istediğimizi gösterecek olan maçlar. Zirvede kalmak zordur. Tarih yazmak istiyorsak Dünya Kupası arasına kayıpsız lider girelim" diye oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş'la birlikte ligde 17'yle en çok gol atan ikinci takım konumundaki Adana Demirspor, ikinci yarılarda coşuyor. Mavi- şimşeklerin gol dakikaları ikinci yarının başları ve maçın son 15 dakikası olarak dikkat çekiyor. Demirspor, 46-60 ve 76- 90. dakikalar arası 4'er gol buldu.

DEMİRSPOR SİFTAH PEŞİNDE

Adana Demirspor, geçen sezon Kasımpaşa'dan 3 puan alamadı. Lacivert-beyazlılarla Adana'da oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmış, İstanbul'daki ikinci karşılaşmada ise rakibine 4-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK VAR

Ligde 3 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Trabzon'dan puanla dönen Kasımpaşa'da Demirspor karşısında 3 futbolcu oynayamayacak. Sarı kart cezalısı Eysseric ile sakat olan Tarkan Serbest ve Koita, forma giyemeyecek.