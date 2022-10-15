Konyaspor-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Konyaspor ve Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KONYASPOR: I.Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, A. Hadziahmetovic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Z. Bytqi, Soner Dikmen, E. Çekiçi, K. Michalak, Muhammet Demir

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Tomas Pekhart, Joao Figueiredo

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Gaziantep maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.