Haberler Süper Lig Konyaspor-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Konyaspor-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Konyaspor son olarak ligde Antalyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise kendi evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:00
Konyaspor-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE

Konyaspor ve Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KONYASPOR: I.Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, A. Hadziahmetovic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Z. Bytqi, Soner Dikmen, E. Çekiçi, K. Michalak, Muhammet Demir

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Tomas Pekhart, Joao Figueiredo

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Gaziantep maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
SON DAKİKA: Billur Kalkavan'ın ölüm haberi sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay'ın "Özür dilerim Billur" paylaşımı yürekleri sızlattı...
Galatasaray'da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk
Galatasaray'a Kayseri'de şok!
Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep Konya'da galip!
Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'ya set vermeyen Sırbistan dünya şampiyonu! Brezilya'ya set vermeyen Sırbistan dünya şampiyonu! 23:24
Toroğlu'dan bomba iddia! "Galatasaray yabancı hocalarla görüşüyor" Toroğlu'dan bomba iddia! "Galatasaray yabancı hocalarla görüşüyor" 22:43
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 22:35
"Bizim için hayal kırıklığı oldu" "Bizim için hayal kırıklığı oldu" 22:29
Muslera: Ciddiye almaya gerek yok Muslera: Ciddiye almaya gerek yok 22:22
Tottenham Everton karşısında hata yapmadı! Tottenham Everton karşısında hata yapmadı! 22:14
Daha Eski
5 gollü maçta kazanan Leipzig! 5 gollü maçta kazanan Leipzig! 22:10
Sevilla tek golle güldü! Sevilla tek golle güldü! 22:09
Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! 22:08
Gaziantep Konya'da galip! Gaziantep Konya'da galip! 22:03
Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu 22:03
Galatasaray'a Kayseri'de şok! Galatasaray'a Kayseri'de şok! 21:59